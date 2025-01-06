مهندس بالفيوم يعيد 400 ألف جنيه بعد تحويلها له بالخطأ لحسابه البنكي

أعاد مواطن من محافظة الفيوم، مبلغًا يتجاوز الـ400 ألف جنيه بعد إيداعها بالخطأ بحسابه البنكي، في أحد البنوك، حيث عبر عن سعادته برد المبلغ لأنه يعد بمثابة أمانة ردها لأصحابها، دون انتظار أي مقابل.

وقال المهندس محمود كمال عبد الجواد الشهير «محمود خلاف » إنه يعمل في مجال الطاقة الشمسية وحفر الآبار، بمحافظة الفيوم وتلقى رسالة من البنك على هاتفه بإيداع مبلغ 400 ألف جنيه عن طريق الخطأ على حسابه البنكي، موضحًا أن أحد الأشخاص حول بالخطأ 400 ألف جنيه مصري إلى حسابه الشخصي، وسرعان ما أعاد المبلغ كاملاً، دون تردد، مؤكدًا "دي أمانة ولازم ترجع لأصحابها في أي مكان"، وتابع لم أتردد في رد المبالغ للحظة واحدة لأنني تعلمت أن الأمانة شرف.

وأضاف، فوجئت بإيداع بالمبلغ الضخم بحسابي، فقمت بالذهاب إلي البنك لمعرفة صاحبه، وتواصلت هاتفياً مع الشخص الذي قام بتحويل المبلغ وتبين أنه يدعى أشرف احمد سيد مطر من منطقة إمبابة بالجيزة، وقمت بسحب المبلغ والتوجه إلى منزله بعد التأكد من ملكيته للمبلغ وفوجئت أنه كفيف وقام بتحويل المبلغ لشراء شقة لنجلته الأرملة وقد أصابتهم حالة من الحزن ،وأوضح أنه فور تسليم المبلغ لصاحبه انتابهم حالة من الفرح والسعادة ولم أفكر في طلب نسبة من المبلغ، كما يفعل البعض، وقررت أن أعيده لأرضي ضميري.