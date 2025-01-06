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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يترأس احتفالات عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة

ارشيف
ارشيف
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شهدت العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم احتفالات عيد الميلاد المجيد بكنيسة ميلاد المسيح، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاءت الاحتفالات وسط أجواء مليئة بالفرح والروحانية، بحضور عدد كبير من القيادات الدينية، والشخصيات العامة، والمواطنين من مختلف أنحاء البلاد.

وخلال القداس، ألقى البابا تواضروس كلمة هنأ فيها جميع الحضور بمناسبة العيد، مشيدًا بالروح الوطنية التي تجمع المصريين في مثل هذه المناسبات، كما أكد على أهمية نشر قيم المحبة والتسامح بين جميع أطياف المجتمع.

تعد كنيسة ميلاد المسيح واحدة من أبرز المعالم الدينية في العاصمة الإدارية، حيث تم افتتاحها لتكون رمزًا للتعايش والسلام في مصر، وتجذب آلاف المصلين والزوار كل عام خلال الاحتفالات الكبرى.

الاحتفال هذا العام جاء ليؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه العاصمة الإدارية الجديدة كمركز حديث للفعاليات الوطنية والدينية، في ظل رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية ودعم الوحدة الوطنية.

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