ارتفاع قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي لـ36.436 مليار دولار بنهاية ديسمبر

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر، بزيادة قدرها نحو 157 مليون دولار.

وارتفعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي إلى 36.436 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 36.140 مليار دولار في نوفمبر، ما يمثل زيادة قدرها 296 مليون دولار.

أما بالنسبة لرصيد حقوق السحب الخاصة، فقد سجل 31 مليون دولار بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 37 مليون دولار في نوفمبر.

وفيما يتعلق بالذهب، بلغت أرصدته ضمن الاحتياطي النقدي 10.644 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 10.777 مليار دولار في نوفمبر، بانخفاض قدره 133 مليون دولار.

ويتألف الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني. يتم توزيع هذه الحيازات بناءً على أسعار صرف تلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وفقًا لخطة مدروسة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري.