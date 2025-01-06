البابا تواضروس يصل كاتدرائية ميلاد المسيح

وصل موكب قداسة البابا تواضروس الثاني، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع أصوات أجراس الكاتدرائية، ليترأس احتفالات وصلوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد، محاطا بالأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وسط ترتيل الألحان الخاصة بعيد الميلاد.

ويقود الشمامسة المعلم إبراهيم عياد المرتل الكنسي وبحضور كبار رجال الدولة ووفود من مجلسي النواب والشيوخ، والوزارات والأحزاب السياسية، والنقابات والعديد من الهيئات والمؤسسات.

وتُنقل الصلوات عبر التلفزيون المصري والقنوات الفضائية والقنوات التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

واستعدت كاتدرائية ميلاد المسيح لاستقبال الضيوف وحضور القداس، حيث تم وضع شجرة كبيرة لعيد الميلاد المجيد بمحيط الكاتدرائية، وتم وضع باقات الزهور وتزيين الممرات والطرقات داخل الكاتدرائية وخارجها، مع انتشار أعضاء فرق التنظيم والكشافة لتنظيم جلوس المصلين والضيوف.

وتعكس (الأيقونات) الموجودة داخل الكاتدرائية الفنون القبطية التي يتصدرها صورة القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية بالإضافة إلى عدد من صور القديسين.