شهيرة ترد على منتقدي مي فاروق: "اتقوا الله في لسانكم هتعملوا إيه يوم الحساب"

علقت الفنانة شهيرة، على الهجوم الذي تعرضت له المطربة مي فاروق، عقب إعلان زواجها من الفنان محمد العمروسي، حيث أعربت عن استيائها من الانتقادات السلبية التي وجهت لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت شهيرة، على حسابها الرسمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بألقي السلام عليكم في الأول لأن نفسي يبقي فيه بينا سلام أيوه سلام نفسي بين الناس وبعضها، وبين الناس المتنمرين والشتامين للفنانين بالأخص هو أنتم إيه مشكلتكم؟ تطاول عمال على بطال وبدون سبب؟والتدخل في حياتنا الشخصية بدون وجه حق نفسي من فترة طويله أتكلم في الموضوع إلى أن وجدت الفرصه الذهبية اللي حمستني وأستفزتني وهو فرح الجميلة مي فاروق.

وتابعت: “إيه الجرم اللي عملته علشان عايزة تفرح هي وعريسها، مالكم أنتم تعمل فرح ولا متعملش ولادها فرحانين ولا مش فرحانين مالكم أنتم أوصياء عليهم، إيه الرخامة دي هو أنتم عايزين تلطشوا فينا عشان نفسيتكم تستريح طيب ما تروحوا لدكتور نفسي يريحكم وهيلاقي حل أكيد لكمية الحقد والغل والسواد اللي مالي قلوبكم طيب أنتوا بتقولوا إحنا ما بنخفش من ربنا ماشي خافوا أنتم منه واتقوا الله في لسانكم هتعملوا إيه يوم الحساب، يللي بتعرفوا ربنا طيب الآيه اللي بتقول: (هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم) إيه موقفكم من الكلام ده، ياللي بتعرفوا ربنا هتتشدوا كده من لسانكم على النار بسبب تطاولكم وجرحكم لناس معملوش حاجه غير أنهم اتجوزوا على سنة الله ورسوله وأعلنوا عن زواجهم”.

وواصلت: “طريقتهم مش عجبتكم انتوا مالكم ما كل واحد حر في حياته يحتفل ويفرح براحته عيب والله تضايقوا ناس فرحانه وتقرفوهم كده الست ياعيني في مداخله مستغربه من ردود أفعال المتنمرين والشتامين، المهم الناس دي لو شافوا فنان في اي مكان يجروا وراه بالمشوار ممكن صورة، ممكن سلفي، إيه التناقض العجيب ده، والله دايما أقول بيحبوا الفن والفنانين لدرجة الكره (الكراهية) بأدعي لربنا أن الناس دي تروح تتعالج مش كلام بجد والله، لأن حسابكم بعد كده عسير وبتاخدوا برضه مننا دعوات حلوة”.

وأختتمت تعليقها قائلة: “عايزة أهني مي والعمروسي بزفافهم وبليلتهم اللي كانت أكتر من رائعه بروحكم الحلوة، وحب كل الموجودين لكم، يارب العمر كله بالسعاده والهناء، والسلام عليكم، انهي البوست بتاعي بالقاء السلام عليكم لكي يعم السلام والمحبة بين الناس”.