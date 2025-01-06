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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي مهنئا بعيد الميلاد: احتفالنا معًا هو تجسيد لقيم التسامح والتآخي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هنأ الرئيس السيسي المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد قائلا: “شعب مصر العظيم..الإخوة والأخوات الأقباط،يسرني أن أتوجه إليكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد”.

وتابع: “إن احتفالنا معًا بميلاد السيد المسيح عليه السلام هو تجسيد لقيم التسامح والتآخي ووحدة النسيج الوطني التي طالما كانت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وطننا وشكلت ملمحا أصيلاً من ملامح الشخصية المصرية، وستظل مصر دومًا منارةً للتعايش والوحدة والمحبة بين أبنائها من مختلف الديانات، تحت مظلة شرف الانتماء إلى هذا الوطن المفدى”.

وأكمل: “كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والبركة والازدهار”.
 

الرئيس السيسي السيسي عيد الميلاد المجيد