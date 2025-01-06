طلب برلماني لدراسة أسباب توقف العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية 2023/ 2024

كشفت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تقدمها بطلب إحاطة بشأن توقف العمل بالمشروعات التي تم الموافقة عليها مسبقا بالخطة الاستثمارية 2023/ 2024 .

وأوضحت في طلبها، أن تلك المشروعات أدرج بها إنشاء كباري بمحافظة أسيوط والانتهاء من بناء وتشغيل مستشفيات وتوصيل الغاز الطبيعي للمدن بالإضافة لتشغيله بالقرى وبمبادرة حياة كريمة وتوصيل الصرف الصحي للمدن والقرى، مثل مركز ساحل سليم ومركز الغنايم بأسيوط ( علي سبيل المثال ).

قالت النائبة: "تم ادراج هذه المبالغ بالخطة ولكن للأسف الشديد مانجده حاليا أن الحكومة لم تنفذ لذا تقدمت بطلب الإحاطة ونحن على وشك الانتهاء من موازنة العام المالي".



وأضافت: "كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد قدمت خطة الوزارة للعام المالي 2023/ 2024 وتحدثت عن المشروعات المنفذة وكانت مداخلتي عن خطتها أن تقارير الحكومة تتحدث عن واقع غير موجود علي الارض مما يسبب معاناة للمواطنين.



وطالبت السعيد بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارات المعنية للوقوف علي الوضع الحالي بالقري ورؤية ماتم تنفيذه علي الارض.



كما طالبت بتحويل الطلب للجنة الادارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة الأمر والعمل على إزالة معوقات التنفيذ ، مع إلتزام الحكومة بما جاء بالخطة التي تمت الموافقة عليها سابقًا.