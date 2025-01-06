«آخر العنقود حنين وكل ما يشوفني يبوس إيدي ورأسي».. وداعًا والدة تريزيجيه| شاهد

شيع أهالي مدينة كفرالشيخ ظهر اليوم الإثنين والدة نجم منتخب مصر محمود تريزيجيه للمثوى الأخير بعد صـراع مع المرض وأعلن تريزيجيه نجم منتخب مصري والريان القطري وفاة والدته قائلًا «أمي في ذمة الله، الله يرحمك يا أمي» بعد ساعات من طلب تريزيجيه مُتابعيه بالدعاء لها بالشفاء إثر الأزمة الصحية الأخيرة.

تريزيجيه كان يعتبر والدته "كل شيء" بعد وفاة والده وقال عنها في لقاء مُتلفز: "ما بدخلش البيت إلا لما أبوس رجلها دي عملت كل حاجة عشاني وأي حاجة أعملها مش هقدر أوفي حقها أصعب لحظات مرت في الاحتراف لما بعدت عن أمي كانت عايشة معايا في القاهرة بعد وفاة والدي.. ومقدرش على بعدها".

والدة تريزيجيه قالت عنه: آخر العنقود وحنين جدًا كل ما يشوفني يبوس إيدي ورأسي ورجلي وبيطلب مني الدعاء قبل كل مباراة يارب يجعلك مرفوع الراس يا ابني وتكون سببا في سعادة الملايين؛ وأن تريزيجيه بيحب طعام البيت وخاصة اللوبيا والبامية.. وتوفي والد تريزيجيه توفي أثناء إحدى المباريات ما أثر في حياته فتعلق بحب والدته والتي كانت له الأب والأم.