ads
الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ البحيرة تهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد المجيد

الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زارت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة،  نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

وخلال الزيارة، اطمأنت الدكتورة جاكلين عازر على صحة نيافة الأنبا؛ وقدمت له تهنئتها القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما نقلت له مشاعر الحب والاحترام والتهنئة من كافة قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والدينية وجميع أبناء المحافظة، ودعواتهم له بالصحة والعافية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن نيافة الأنبا باخوميوس يمثل قيمة كبيرة بالبحيرة، ورمزًا للتسامح والمحبة بين جميع فئات الشعب المصري. وأشارت إلى أن قيادته الحكيمة ورؤيته العميقة قد ساهمت في تعزيز روح الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين أبناء المحافظة.

الأنبا باخوميوس الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الميلاد المجيد جاكلين عازر محافظ البحيرة مطران البحيرة ومطروح