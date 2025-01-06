محافظ البحيرة تهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد المجيد

زارت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

وخلال الزيارة، اطمأنت الدكتورة جاكلين عازر على صحة نيافة الأنبا؛ وقدمت له تهنئتها القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما نقلت له مشاعر الحب والاحترام والتهنئة من كافة قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والدينية وجميع أبناء المحافظة، ودعواتهم له بالصحة والعافية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن نيافة الأنبا باخوميوس يمثل قيمة كبيرة بالبحيرة، ورمزًا للتسامح والمحبة بين جميع فئات الشعب المصري. وأشارت إلى أن قيادته الحكيمة ورؤيته العميقة قد ساهمت في تعزيز روح الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين أبناء المحافظة.