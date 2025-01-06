"شباب الشيوخ" توافق على مقترح لتطوير الرياضات الإلكترونية ودعم ريادة الأعمال الرياضية

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تنمية وتطوير الممارسة والمنافسة في مجال الرياضات الإلكترونية، والتوسع في دعم ريادة الأعمال الرياضية.

وجاءت هذه الموافقة بعد مناقشات مستفيضة حول أهمية استثمار مصر في هذا القطاع الواعد لتعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً.

وأشار النائب علاء مصطفى إلى أن الرياضات الإلكترونية لم تعد مجرد هواية للشباب، بل تحولت إلى صناعة عالمية تحقق إيرادات ضخمة وتوفر فرص عمل واسعة.



وأوضح أن مصر، رغم كونها من الأسواق الواعدة في هذا المجال، لا تزال بحاجة إلى تعزيز بنيتها التحتية الرقمية وتوفير الدعم اللازم للرياضيين والشركات الناشئة.

وأضاف أن المقترح يهدف إلى استثمار الطاقات الشابة وتطوير المهارات التنافسية بما يعزز مكانة مصر على الخارطة الدولية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التوصيات التي تضمنها المقترح شملت إنشاء أكاديميات متخصصة لتأهيل الشباب للمنافسة الاحترافية، وتنظيم بطولات محلية ودولية تسهم في جذب الاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى توفير حاضنات أعمال لدعم الشركات الناشئة في هذا القطاع. كما تضمنت تحسين البنية التحتية الرقمية لضمان بيئة ملائمة لتنمية هذا المجال.

ومن المنتظر أن تُرفع توصيات اللجنة إلى الجهات التنفيذية للعمل على تطبيقها، في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحويل الرياضات الإلكترونية إلى رافد اقتصادي مهم، ودعم قدرات الشباب المصري لتحقيق إنجازات على المستويين المحلي والدولي.

