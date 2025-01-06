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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

توقعات بارتفاع حجم صادرات الملابس الجاهزة 20% خلال 2025.. فيديو

صادرات الملابس الجاهزة
صادرات الملابس الجاهزة
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قالت ماري لويس، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هناك 17 % زيادة في الصادرات المصرية بنهاية عام 2024 مقارنة بالعام السابق له 2023.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع خلال عام 2025 الجاري، زيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة تصل إلى 20%.
وأوضحت أن هناك جهود كبيرة من قبل المصدرين والتجار من أجل رفع حجم الصادرات المصرية وزيادة حجم الإنتاج المحلي من أجل التصدير إلى الخارج بعد ضخ المزيد في السوق المحلي.

وأشارت ماري لويس، إلى أنه جار العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تهدف لتقليل الأعباء على كافة المصدرين والمستثمرين.
 

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