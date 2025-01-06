برلماني يطالب بالتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق التنمية

أكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إذا أردنا أن يكون لوزارة الثقافة اسم آخر فسيكون اسمها "الهوية و الوعي المجتمعي" حيث تعد الوزارة محور رئيسي في إرساء السلام الاجتماعي

وأضاف "القط " خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء عرض طلبي المناقشة حول البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب، وتطوير قصور الثقافة إلى أهمية قضية الوعي، أن مايتعرض له المجتمع المصري من هجمة شرسة لاختراق قوة و صلابة المجتمع المصري فالدور الاصيل لوزارة الثقافة هو تكامل التنمية المجتمعية بأركانها الثلاثة الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني.

وأوضح "القط" هذا هو الاطار العام لدور وزارة الثقافة في استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ و الخطة الاقتصادية التى يناقشها مجلس الشيوخ في كل دور انعقاد, و اذا كان المجتمع طوال الأعوام السابقة في حاجة الى بناء الوعي الجمعي و التوعية المجتمعية فهو في هذه الأيام تحديدا لما تمر به الدولة المصرية من تحديات و حروب فكرية معلنة تستهدف عقل المواطن المصري و شرائحه العمرية في احتياج شديد لمجهود أكبر و أشمل و أعم.

وأشار "نائب التنسيقية" من هذا المنطلق أحدد ثلاث نقاط رئيسية طبقا لما ورد لنا في اللجنة الاولى تعاون وزارة الثقافة مع وزارة الخارجية للتنسيق مع اليونسكو في تسجيل و توثيق التراث المصري و الحضارة المصرية باللإضافة إلى تعاون مشترك أيضا بين الثقافة والتربية والتعليم في المسرح المدرسي.

وشدد "القط فى المطلب الثالث على دور وزارة الثقافة في الحفاظ على المنشآت ذات الطبيعة الخاصة التابعة لوزارة الثقافة مثل مبنى المتحف الانثوجرافي لما يحويه مقتنيات و مستندات لها أبعاد تخص الامن القومي المصري مثل وثائق مفاوضات تحرير طابا و مقتنيات الخديوي اسماعيل و الخديوي عباس.

