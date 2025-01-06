مركز النيل للإعلام بالسويس يعقد ندوة حول الشائعات وطرق مواجهتها

نظم مركز النيل للإعلام بالسويس ندوة حول الشائعات وطرق مواجهتها وأثرها على المجتمع المصرى بمركز شباب فيصل.

فى إطار الحملة الاعلامية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى (اتحقق ..قبل ما تصدق ) بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضه برئاسة الأستاذ عادل الشيمى لزيادة وعى الشباب والارتقاء بأفكارهم حاضر بالندوة الاستاذ غريب رسلان رئيس مجلس إدارة شبكة الأخبار العربيه بالسويس، وبحضورغادة جمال حسب النبى مدير مركز شباب فيصل.



وافتتحت ماجدة عشماوى الندوة أنه بتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلى، بشأن محاربة المفاهيم والأفكار الغير سوية ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب فى مصر، وحرصا من مركز النيل على زيادة وعى الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات حملة اتحقق قبل ما تصدق لتوعية المجتمع بمخاطر الشائعات وأسلوب مواجهتها .

وتحدث غريب رسلان، أن الشائعات تنهار منها المجتمعات ومن أخطر ما يواجه المجتمع والهدف منها هو الفتنة والفتنة أشد من القتل.

كما تم تناول ماهية الواجبات والمسئوليات التى تقع علينا جميعا لمواجهة الشائعات، وعرض كيفية دعم الدولة لمواجهة تلك الشائعات، وتوضيح أهمية الأمن القومى المصرى للحفاظ على مقدرات الوطن .

وأوضح “رسلان” أن الشائعات هى إحدى أدوات الحروب الحديثة والحروب الباردة حيث يكون الهدف منها هو اهتزاز النفوس وهدم الثقة الشخصية بالدولة.



وأشار “رسلان” إلى أن الجماعات الإرهابية لها دور واضح حول ما يبث من شائعات خطيرة على مدار الساعة من خلال قنوات ممولة موجهة لمصر فقط وعبر فضاء توظفه الكتائب الممولة أيضا فى نشر الشائعات وترويجها على نطاق واسع يصل لأكبر قدر ممكن بمواقع التواصل الاجتماعى سريعة الانتشار

ونوه رسلان أن أخطر سلبيات التقنية الرقمية المستخدمة فى ايامنا هذه هو انتشار الشائعات فى شتى مجالات الحياة العملية والعلمية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والصحية والبيئه

واخيرا أن مصر تتعرض لهجمات شرسة وتتعرض لمخاطر الشائعات التى لا تتوقف عند حد معين بغرض التأثير السلبى على الروح المعنوية لدى المصريين وبث الفرقة بينهم وتعمل المراكز الإعلامية بالدولة على مدار الساعه بتزويد افرام المجتمع بالمعلومات الصحيحة وتصويب الأفكار الخطأ التى تتردد ويعد ذلك نقطة البداية فى مواجهتها