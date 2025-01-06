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الإثنين 06 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

برنامج الأغذية العالمي: القوات الإسرائيلية أطلقت النار على أحد قوافلنا في غزة أمس

برنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي
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أعلن برنامج الأغذية العالمي، أنّ القوات الإسرائيلية أطلقت النار على أحد قوافله في غزة أمس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأوضح برنامج الأغذية العالمي، أنّ إطلاق النار على القافلة في غزة لم يسفر عن قتلى أو مصابين.

برنامج الأغذية العالمي القوات الإسرائيلية قوافله