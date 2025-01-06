برنامج الأغذية العالمي: القوات الإسرائيلية أطلقت النار على أحد قوافلنا في غزة أمس

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أنّ القوات الإسرائيلية أطلقت النار على أحد قوافله في غزة أمس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي، أنّ إطلاق النار على القافلة في غزة لم يسفر عن قتلى أو مصابين.