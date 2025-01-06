وكيل إعلام الشيوخ: الحرف اليدوية فى قصور الثقافة تتطلب تفعيل النشاط الاقتصادى

قالت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ أولى اهتمامًا خاصًا بملف قصور الثقافة، وكان له السبق الأول فى فتح الملف، من خلال التقرير الصادر عن لجنه الثقافة والسياحة في دور الانعقاد الأول.

وأضافت النائبة خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء عرض طلبي المناقشة حول البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة الى أهمية قضية الوعي ،مؤكدة أن التقرير الصادر من لجنة الثقافة والإعلام جاءت توصياته في صلب الموضوعات محل النقاش.

وأوضحت "سعيد": بالنسبة لتعزيز الحرف اليدوية لا يمكن أن يكون لقصور الثقافة دور في ذلك دون إتاحة ممارسة نشاط اقتصادي، لا تزال الأنشطة الاقتصادية تتم من خلال صندوق التنمية الثقافية فقط، لابد من إتاحة ممارسة النشاط الاقتصادي لامركزيا في قصور الثقافة من اجل إتاحة حركة البيع والشراء وخلق مناخ تنافسي على منفعة اقتصادية، حينها فقط ينشط الاهتمام بتنمية الحرف اليدوية والتراثية لأنها ستعود بالنفع الاقتصادي على صاحب الحرفة، ولعل أعاده ضخ ريع هذه الأنشطة الخاص بقصر الثقافة في رفع كفاءة المنشآت وتعزيز الخدمات الثقافية والتدريبية وتنوعها، وضرورة إشراك المجتمع المدني في ذلك، فالحقيقة تعاون الحكومة مع المجتمع المدني او استفادتها من إمكانيات المجتمع المدني ليس الأمثل، وأعتقد انه لأسباب بيروقراطية.

وأشارت نائبة التنسيقية “: ما سبق يعزز دور قصر الثقافة وبالتالي يعزز الإقبال عليه كمقدم خدمه ثقافية، وهنا نستطيع ان نخلق منهج مركزي لرفع الوعي يتم تنفيذه على قطاع حسب طبيعته واحتياجاته”.

