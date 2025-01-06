" حنيجـل" يستقبل وفد المجلس الأعلى للجامعات للاطلاع على الإمكانيات المتاحة لافتتاح جامعة السويس الأهلية

استقبل دكتور أشرف حنيجـل رئيس جامعة السويس، بمكتبه اليوم الإثنين ، دكتور ماهر مصباح، أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والوفد المرافق دكتور إبراهيم هلال_ أستاذ هندسة القوى الكهربية - كلية الهندسة جامعة عين شمس، دكتور حسين حمزة_استشاري العمارة بهندسة عين شمس، واللجنة المعاونة للجامعات الحكومية لأنشاء جامعات أهلية.

تأتي الزيارة بهدف تعزيز التعاون والاطلاع على الإمكانيات المتاحة لافتتاح جامعة السويس الأهلية

. وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير التعليم العالي وتقديم برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، وذلك بحضور دكتور عزالدين حسيني جاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، دكتور أسامة مسعود الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة ونائب رئيس الجامعة الأسبق.

وقد رحب رئيس الجامعة بأمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية في بيته الأول جامعة السويس، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدًا على أهمية التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية لتحقيق الأهداف المشتركة.

تأتي هذه الزيارة بهدف الاطلاع على الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة في جامعة السويس تمهيدًا لافتتاح الجامعة الأهلية بها مع مطلع العام الجامعي القادم حيث قام "رئيس الجامعة" باصطحاب الوفد لزيارة مبنى مقر الجامعة الأهلية المقترح، حيث استعراض البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لتلبية متطلبات التعليم الجامعي الحديث.

وقام الوفد بزيادة تفقدية لمبنى المعامل المركزية بالجامعة ثم المعمل المائي بكلية الثروة السمكية حيث كان في استقبال دكتور أسامة قدور عميد الكلية حيث عرض إمكانات المعمل والتحديث الذي تم في مؤخرا، وما تقدمة وحدة الإنتاج السمكي من منتجات متميزة.

عقب ذلك توجه "رئيس الجامعة" والوفد المرافق لسيادته لزيادة كلية الهندسة حيث استقبالهم دكتور سامح يحيى عميد الكلية، وقام بإجراء جولة تفقدية في أروقة ومعامل الكلية، شارحًا إمكانات وقدرات المعامل بالكلية، وما تقدمة من خدمات أكاديمية للطلاب والباحثين.

كما تضمنت الزيارة جولة في كلية الإعلام، حيث كان في استقبال الوفد دكتور أشرف جلال، عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس. حيث تم استعراض برامج الكلية والتجهيزات المتاحة للطلاب، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير البرامج الأكاديمية لتلبية متطلبات سوق العمل.

كما زار الوفد كلية هندسة البترول والتعدين، حيث كان في استقبالهم دكتور عصام أحمد علي، عميد الكلية و الوكلاء. وتم استعراض مختبرات الكلية والتجهيزات العلمية والبحثية، وتم مناقشة أوجه التعاون الممكنة بين الكلية والهيئات الصناعية لتحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمي.

ثم انتقل "رئيس الجامعة" يرافقه أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والوفد المرافق لمقر كلية الطب حيث كان في استقبال دكتور دعاء محمد سيد عميد الكلية، دكتور هاني شلبي عميد كلية طب الأسنان و الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس. تأتي الزيارة بهدف التأكد من توافر امكانات الكلية المادية والبشرية المطلوبة تمهيدًا لافتتاح الجامعة الأهلية، حيث تجول الحضور بمختلف معمل كليتي الطب وطب الأسنان للوقوف على كفاءة وجاهزية المعامل والأجهزة، ومدى ما يمكن أن تقدمه من خدمات أكاديمية للطلاب والباحثين.

وقد صرح دكتور أشرف حنيجل" رئيس جامعة السويس، بأنه من المهم إنشاء جامعة أهلية بالسويس لخدمة أبناء إقليم الجامعة وتقديم برامج أكاديمية جديدة وغير نمطية تخدم سوق العمل وتؤهل الخريجين للعمل بكفاءة. وأكد سيادته على أن الجامعة الأهلية ستسهم في رفع مستوى التعليم الجامعي وتقديم فرص تعليمية متميزة للطلاب.

وفي ختام تصريحاته، وجه "رئيس الجامعة" التحية لدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لدعمه الكبير لهذا الملف في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة لتطوير التعليم الجامعي في مصر، مؤكدا على أن ذلك سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.