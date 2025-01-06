محافظ البحيرة تقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بكنيسة الآباء الفرنسيسكان بكفر الدوار

زارت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتور إلهامي ترابيس-رئيس جامعة دمنهور، كنيسة الآباء الفرنسيسكان بكفر الدوار، في ختام جولتها اليوم لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث قدمت التهنئة للأب ناصر كرومل، راعي الكنيسة، وجميع أبناء الطائفة.

وذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، أسامة داود السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب حسام شبل، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة رشا فوزى مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحية والمبادرات، والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

الإحتفال بعيد الميلاد

وأكدت محافظ البحيرة على أن هذه المناسبة تجسد الترابط بين جميع المصريين في كافة الأعياد والمناسبات الدينية والقومية، مما يعزز من قوة النسيج الوطني ويثبت أن المحبة والاحترام المتبادل هما الأساس في بناء مستقبل مشرق للوطن، مشيدة بروح المحبة والتعاون التي تسود المجتمع المصري والتي تُعتبر ركيزة أساسية لاستمرار التقدم والازدهار في الوطن.

وخلال كلمته، قدم وكيل وزارة أوقاف البحيرة التهنئة بهذه المناسبة العزيزة، مؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين في نسيج ووطن واحد، مؤكداً على أهمية هذه المناسبة التي تعكس الترابط العميق بين جميع المصريين، وأنه يجب أن نظل متمسكين بالقيم الإنسانية النبيلة التي تدعو إليها جميع الأديان السماوية، والعمل معًا من أجل وطننا الغالي.

كما قدم الأب ناصر كرومل، الشكر لمحافظ البحيرة ورئيس الجامعة وجميع الحضور.

وأشار إلى أن العيد يرسخ دائما لتوحيد القلوب وقيم المحبة والسلام؛ وأن تلك الزيارة لها أثر كبير في قلبه وكل أبناء الطائفة.