استعداداً لبطولة الجمهورية.. إجراء الكشف الطبي على لاعبى الجمباز

استقبلت وحدة الطب الرياضى بالمدينة الشبابية بأبي قير، لاعبى الجمباز من مختلف الأندية والأكاديميات بالإسكندرية، لإجراء الكشف الطبي، استعداداً لبطولة الجمهورية، في إطار إصدار اللائحة الخاصة بالاشتراطات الطبية وما يتعلق بالزام الهيئات الشبابية والرياضية باجراء الكشف الطبي وفتح ملفات طبية متكاملة للرياضيين.



ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أن ملف الطب الرياضي ذو أهمية قصوى، لذا قامت وزارة الشباب والرياضة باصدار اللوائح الطبية لحماية صحة الرياضيين والحد من مخاطر الوفيات المفاجئة أثناء التدريب، أو المنافسات الرياضية والممارسة العامة، ووضع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإجراءات الفحص الطبي التي من شأنها الحفاظ على الرياضيين باعتبارهم أحد أهم ركائز الهيئة الرياضية والتي يجب الحفاظ عليها لما تتكبده الهيئة من أموال لإعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا أحد موارد الهيئة المالية، وإجراءات الفحص الطبي الدوري الشامل وتقييم الحالات ووضع الخطط الاستباقية الفعالة للحالات الصحية المفاجئة.



وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أنه تم تكليف كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التي يتم ممارسة الأنشطة الرياضية بها، أو التي تشارك في الأنشطة الرياضية المختلفة للاتحادات الرياضية بفتح ملفات طبية متكاملة للرياضيين ويتم تحديث التاريخ الطبي للرياضيين بشكل دوري" نصف سنوي، أو سنوي" بحد أقصى.



جدير بالذكر أن وحدة الطب الرياضي تضم تقوم بإجراء كشف باطنة وقلب وعلاج طبيعي، وتحتوي علي أجهزة علاج طبيعي وجهاز رسم قلب، وجلسات علاج طبيعي، وتتوفر أجهزة القياسات البدنية والفسيولوجية وأدوات التأهيل الرياضي.

