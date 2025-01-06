محافظ أسوان يوجه برفع درجة الاستعداد والمتابعة اللحظية لتلقى شكاوى المواطنين

تزامناً مع إحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته، برفع درجة الإستعداد بجميع مديريات الخدمات والمحليات وأجهزة المحافظة المختلفة ، وهو الذى يشهد فى الوقت نفسه تواجد وتمركزات أمنية وفرق الإنتشار السريع للإسعاف والأطقم الطبية ، مكلفاً بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس ، مع رفع كفاءة المتنزهات ، والحدائق العامة ، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول .

محافظ أسوان يوجه برفع درجة الإستعداد والمتابعة اللحظية لتلقى أى بلاغات من المواطنين

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة التأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية ، وتمام ترخيصها ، ومراقبة المراسى الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين .

المتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

موجهاً إلى المتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء لتلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها .

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