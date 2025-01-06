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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلى يعود للتدريبات استعداداً لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

مران البنك الأهلى
مران البنك الأهلى
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استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلى، تدريباته الجماعية مساء اليوم، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها الحادي عشر من شهر يناير الجاري، ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي في تمام الرابعة عصرا.
حيث شهد المران خوض احمد ياسر ريان مهاجم الفريق مرحلة التأهيل مابعد الإصابة بالجري منفرداً حول الملعب.
ومشاركة احمد ربيع ومحمد بسيوني في التدريبات الجماعية لأول مرة بعد تماثلهم للشفاء من الإصابة التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية .
وكان فريق البنك الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة خارج الديار فى الجولة الماضية بهدف أحرزه التوجولى ياو أنور.

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