ميناء دمياط يستقبل وفدًا من "شيشينج الصينية" لبحث أوجه التعاون بين الجانبين

استقبل اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفدا من شركة شينشينغ الصينية المتخصصة في صناعة الأنابيب والمواسير ومنتجات الصلب، خلال زيارتهم الاولى لميناء دمياط، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين فى إطار اهتمام كبرى الشركات العالمية بالتعاون مع ميناء دمياط في مجال الخدمات اللوجستية ، وتاكيدا على المزايا التنافسية التي يتمتع بها الميناء بين موانئ البحر المتوسط ،

جاء ذلك بحضور اللواء بحري أحمد حمدي عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، والسيد رئيس الادارة المركزية للحركة والمناطق بميناء دمياط. وقد تناولت النقاشات رغبة الشركة في استثمار الموقع الفريد لميناء دمياط واستغلال امكانياته والتسهيلات الممنوحة لتعزيز التعاون فى مجال الخدمات اللوجستية .

ومن جانبه أكد اللواء بحرى طارق عدلي عبد الله، على استعداد هيئة ميناء دمياط لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للشركة خاصة مع توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في هذا الشان، وهو ما يتفق مع المناخ الايجابي الجاذب للاستثمار الى جانب استفادة الشركات من الممرات التنموية اللوجستية، والتي تربط مناطق الانتاج بالموانئ البحرية ومنها ميناء دمياط وهى الممرات اللوجيستية التي تعد من اهم المقومات اللازمة لتحويل مصر الى مركزا اقليميا للنقل واللوجستيات وتجاره الترانزيت .