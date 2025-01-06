ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.1 مليار دولار بنهاية 2024

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لديه إلى مستوى قياسي بلغ 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، مسجلاً زيادة قدرها 157 مليون دولار.

ويُعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ احتياطي النقد الأجنبي لمصر، مما يعكس استقراراً نسبياً في موارد العملة الصعبة، ودعماً لقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.

ويتم توزيع حيازات مصر من هذه العملات وفقاً لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وبناءً على خطة استراتيجية يضعها البنك المركزي المصري.

وتكمن أهمية الاحتياطي الأجنبي في دوره الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يُستخدم في توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى التعامل مع الأزمات الاقتصادية الطارئة، خاصة في ظل تأثر موارد القطاعات المدرة للعملة الأجنبية.