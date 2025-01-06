أرسل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .

محافظ أسوان يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

كما أرسل برقيات مماثلة لنيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو ، والأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ، وكذا ، فضلاً عن غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر ، والقمص أنطونيوس ذكرى راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، وكذا الدكتور القس إندريا زكى رئيس الطائفة الإنجلية بمصر ، والقس وائل جرجس راعى الكنيسة الإنجلية بأسوان .

برقيات تهنئة للبروفيسور الدكتور مجدى يعقوب

فيما أرسل محافظ أسوان برقيات تهنئة للبروفيسور الدكتور مجدى يعقوب مؤسس مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان ، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين والقادة العسكرين والشرطة الأقباط ، مؤكداً على أن عيد الميلاد المجيد هذا العام تتجسد فيه الروح الوطنية العظيمة ، التى نعتز ونفتخر بها أمد الدهر .