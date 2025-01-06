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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

محافظ أسوان يهنئ
محافظ أسوان يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد
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أرسل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .

محافظ أسوان يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد 

كما أرسل برقيات مماثلة لنيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو ، والأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ، وكذا ، فضلاً عن غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر ، والقمص أنطونيوس ذكرى راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، وكذا الدكتور القس إندريا زكى رئيس الطائفة الإنجلية بمصر ، والقس وائل جرجس راعى الكنيسة الإنجلية بأسوان .

برقيات تهنئة للبروفيسور الدكتور مجدى يعقوب

فيما أرسل محافظ أسوان برقيات تهنئة للبروفيسور الدكتور مجدى يعقوب مؤسس مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان ، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين والقادة العسكرين والشرطة الأقباط ، مؤكداً على أن عيد الميلاد المجيد هذا العام تتجسد فيه الروح الوطنية العظيمة ، التى نعتز ونفتخر بها أمد الدهر .

برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا - عيد الميلاد المجيد أخبار محافظة أسوان