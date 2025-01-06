رئيس الوزراء يتابع جهود تعظيم الاستفادة من مشروع تطوير صيدليات الإسعاف المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مشروع تطوير صيدليات الإسعاف المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على تعظيم الاستفادة من مشروع تطوير صيدليات الإسعاف المصرية، وكذا تأمين وتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك من خلال وجود شبكة واسعة الانتشار لهذه الصيدليات، تسهم في اتاحة وسد احتياجات المواطنين من الأدوية في حالة ظهور أي أزمة أو نقص.

كما نوه رئيس الوزراء إلى الدور المهم لصيدليات وزارة الصحة، وكذا الصيدليات التابعة للمستشفيات الجامعية في التعامل مع أي أزمة أو مشكلة تخص اى نقص في الأدوية المطلوبة للمواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، اهتمام الدولة بصناعة الدواء، والحرص على المتابعة المستمرة لمختلف إجراءات وخطط توطين هذه الصناعة المهمة، إلى جانب بذل مختلف الجهود لتوفير المواد الخام اللازمة للنهوض بصناعة الدواء في مصر، وإتاحة مخزون آمن من هذه المواد بصورة مستمرة، بما يمكن من تفادي حدوث أي أزمات أو نقص في كميات واصناف الأدوية المطلوبة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، مقترحًا حول إمكانية استغلال المستشفيات العامة الموجودة بأنحاء الجمهورية في مواقع مميزة، وتشهد تردد عدد كبير من المواطنين عليها، وذلك من خلال اتاحة صيدليات بحجم أكبر توفر الأدوية للمرتادين على عيادات هذه المستشفيات التي تقدم خدماتها الطبية لملايين المواطنين، وذلك بما يسهم في ضمان توفير الأدوية بصورة منتظمة، خاصة تلك الأدوية التي من الممكن تشهد الأسواق نقصًا في كمياتها المطلوبة للمواطنين.

كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار، جانبًا من جهود الدولة لتوفير المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء، لافتا في هذا الصدد إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخرًا بين الشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API"، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ممثلة في شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، وذلك بهدف الشراكة في إنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام، مضيفًا أن استثمارات هذا المشروع تبلغ نحو 120 مليون دولار، وأنه يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية.

وأشار اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، إلى أن كل محافظة الآن بها فرع لصيدلية الإسعاف، وتقدم الدولة من خلال هذه السلسلة مختلف النواقص في الأدوية، لافتا إلى أن هذه الصيدليات هي أداة الدولة لتوفير الأدوية المختلفة، مؤكدًا الجاهزية لافتتاح أي مكان في أي محافظة وتشغيله من خلال سلسلة صيدليات الإسعاف، وتوفير النواقص من خلال هذه الصيدليات.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور علي الغمراوي، إلى ما يتم بذله من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة المتغيرات التي تطرأ على آليتي العرض والطلب بسوق الدواء المصري؛ للعمل بشكل استباقي واستشعار أي مؤشرات من شأنها التأثير على توافر المستحضرات الدوائية الهامة للمريض المصري.

ونوه الدكتور علي الغمراوي، في هذا السياق، إلى الخطوط الساخنة الخاصة بهيئة الدواء المصرية "15301"، لتقديم خدمة تلقي استفسارات المواطنين الخاصة بوجود نواقص الأدوية واماكن توافرها، وذلك على مدار الساعة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير مفصل حول مشروع تطوير صيدليات الإسعاف، وما تم تنفيذه من مبادرات استراتيجية لتعزيز كفاءة وأداء قطاع الصيدليات، تشمل: إعادة…