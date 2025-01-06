ضبط 4 أطنان مكرونة وأعلاف منتهية الصلاحية في حملة بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 4 طن مكرونة وأعلاف منتهية الصلاحية، وطن وربع زيت غذائى مجهولة المصدر، و4طن مواد تستخدم فى تصنيع المبيدات مجهولة البيانات.

وتلقى المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بنتائج الحملات التموينية التفتيشية بمراكز ومدن المحافظة، والتي تضمنت ضبط مصنع مبيدات لحيازة 50 جركن زيت كارفا كرول غذائى سعة الجركن ٢٥ كيلو بإجمالى طن وربع مجهول المصدر وبدون اى مستندات دالة على مصدرها ، وضبط اربعة تانك بلاستيك سعة التانك ١٠٠٠ لتر باجمالى ( ٤ طن ) مواد تستخدم فى تصنيع المبيدات من أحماض و خمائر وغير مدون عليهم أى بيانات، وضبط مائة شيكارة مكرونة زنة الشيكارة ١٠ كيلو باجمالى ١ طن وغير مدون عليهم سعر البيع للمستهلك.

وأسفرت عن ضبط 50 شيكارة علف زنة ٢٥ كجم باجمالى ١٢٥٠ كيلو غير مدون عليهم تاريخ الانتاج ومشتبه فى صلاحيتهم ، و40شيكارة علف زنة الشيكارة ٥٠ كيلو باجمالى ٢ طن علف منتهية الصلاحية مخالف بذلك القانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ لحيازتة سلع منتهية الصلاحية.

وجرى التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر لأصحابها وإخطار النيابات المختصة لتجرى شؤونها.