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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بأسلوب كسر الباب.. حبس عصابة سرقة المساكن في حلوان

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة حلوان، بحبس عصابة مكونة من 3 أشخاص، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب مدينة حلوان.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب “كسر الباب ” بحلوان .

 

و نجح رجال المباحث فى ضبط تشكيل عصابى مكون من (كهربائى ، عاطل) بدائرة قسم شرطة حلوان، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك محل أدوات منزلية – مقيم بدائرة القسم،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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