بأسلوب كسر الباب.. حبس عصابة سرقة المساكن في حلوان

أمرت نيابة حلوان، بحبس عصابة مكونة من 3 أشخاص، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب مدينة حلوان.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب “كسر الباب ” بحلوان .





و نجح رجال المباحث فى ضبط تشكيل عصابى مكون من (كهربائى ، عاطل) بدائرة قسم شرطة حلوان، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك محل أدوات منزلية – مقيم بدائرة القسم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.