محافظ دمياط يفاجئ مركز شباب شطا ميدانيا

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمركز شباب شطا ، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وذلك خلال جولتهما بالمنطقة لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات.

وتابع " الدكتور أيمن الشهابى " الأنشطة الرياضية التى يقدمها المركز للنشء والشباب بالمنطقة، والاحتياجات المطلوبة لتطوير مستوى الخدمات الرياضية والمقرر ادراجها ضمن المرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز دمياط، وذلك لإعادة تأهيل المركز وصيانة الملاعب .

وعلى جانب آخر، بحث " محافظ دمياط " الموقف الحالى للمنطقة المحيطة ، حيث وجه تعليماته إلى سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بعقد دراسة شاملة للمنطقة، وذلك لتنظيمها واستغلالها بشكل أمثل بما يحقق الإرتقاء بها على كافة النواحى .

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الأعمال النهائية بمشروع إنشاء جراج معدات ديوان عام المحافظة و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك خلال جولته التى أجراها اليوم ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، وتم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

واطمأن المحافظ " آخر المستجدات بالمشروع الذى يأتى ضمن خطة المحافظة الاستثمارية ويتم تنفيذه من خلال الهيئة العربية لتصنيع، و يبلغ مساحته ١١٢٥٠ متر مربع، بشطا ، و يشمل ساحات لمعدات الديوان بمساحة ٤٠٢٣.٤ م٢ والوحدة المحلية بمساحة ٧٢٢٦.٦ م٢ وتفقد المبنى الادارى والسكنى للعمال و المغلسة والورشة .

وبحث " محافظ دمياط " المرحلة النهائية بالجراج و أكد على مراجعة الانارة استعدادًا لتشغيله ، ووجه " الدكتور أيمن الشهابى " تعليماته إلى الأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمراجعة المنطقة وإزالة كافة صور المخالفات والارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة.