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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ دمياط يفاجئ مركز شباب شطا ميدانيا

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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أجرى  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمركز شباب شطا ، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط،  وذلك خلال جولتهما بالمنطقة لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات.

وتابع " الدكتور أيمن الشهابى " الأنشطة الرياضية التى يقدمها المركز للنشء والشباب بالمنطقة، والاحتياجات المطلوبة لتطوير مستوى الخدمات الرياضية والمقرر ادراجها ضمن المرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز دمياط،  وذلك لإعادة تأهيل المركز وصيانة الملاعب .

وعلى جانب آخر، بحث " محافظ دمياط " الموقف الحالى للمنطقة المحيطة ، حيث وجه تعليماته إلى سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بعقد دراسة شاملة للمنطقة،  وذلك لتنظيمها واستغلالها بشكل أمثل بما يحقق الإرتقاء بها على كافة النواحى .

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الأعمال النهائية بمشروع إنشاء جراج معدات ديوان عام المحافظة و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك خلال جولته التى أجراها اليوم ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، وتم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

واطمأن المحافظ " آخر المستجدات بالمشروع الذى يأتى ضمن خطة المحافظة الاستثمارية ويتم تنفيذه من خلال الهيئة العربية لتصنيع، و يبلغ مساحته ١١٢٥٠ متر مربع،  بشطا ، و يشمل ساحات لمعدات الديوان بمساحة ٤٠٢٣.٤ م٢ والوحدة المحلية بمساحة ٧٢٢٦.٦ م٢ وتفقد المبنى الادارى والسكنى للعمال و المغلسة والورشة .

وبحث " محافظ دمياط " المرحلة النهائية بالجراج و أكد على مراجعة الانارة استعدادًا  لتشغيله ، ووجه " الدكتور أيمن الشهابى " تعليماته إلى الأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط  بمراجعة المنطقة وإزالة كافة صور المخالفات والارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة.

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