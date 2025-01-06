جيش الاحتلال ينسحب من القطاع الغربي لجنوب لبنان قبيل انتشار الجيش اللبناني في المنطقة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال انسحب من القطاع الغربي لجنوب لبنان قبيل انتشار الجيش اللبناني في المنطقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ انسحاب جيش الاحتلال من القطاع الغربي لجنوب لبنان يعد الانسحاب الأوسع منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.