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الإثنين 06 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال ينسحب من القطاع الغربي لجنوب لبنان قبيل انتشار الجيش اللبناني في المنطقة

جيش الاحتلال ينسحب
جيش الاحتلال ينسحب من القطاع الغربي لجنوب لبنان
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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال انسحب من القطاع الغربي لجنوب لبنان قبيل انتشار الجيش اللبناني في المنطقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ انسحاب جيش الاحتلال من القطاع الغربي لجنوب لبنان يعد الانسحاب الأوسع منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

هيئة البث الإسرائيلية جيش الاحتلال القطاع الغربي لبنان