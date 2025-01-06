وزير الزراعة يهنئ الأخوة الأقباط وقداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببرقية تهنئة للأخوة الأقباط ولقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وأعرب وزير الزراعة بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن قيادات الوزارة والعاملين فيها عن تمنياته لجميع المصريين بالخير والسعادة.



وأكد "فاروق" أن مصر سوف تظل دوما نموذجا للتسامح والترابط والمحبة بين أبنائها معربا لقداسة البابا عن خالص الأمنيات الطيبة لمصرنا الغالية بالأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.