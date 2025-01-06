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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة يهنئ الأخوة الأقباط وقداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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بعث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببرقية تهنئة للأخوة الأقباط ولقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة  عيد الميلاد المجيد 

وأعرب وزير الزراعة بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن قيادات الوزارة والعاملين فيها عن تمنياته لجميع المصريين بالخير والسعادة.


وأكد "فاروق" أن مصر سوف تظل دوما نموذجا للتسامح والترابط والمحبة بين أبنائها معربا لقداسة البابا عن خالص الأمنيات الطيبة لمصرنا الغالية بالأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية عيد الميلاد المجيد