20 لاعبًا في قائمة منتخب اليد للسفر إلى معسكر إسبانيا قبل المونديال

استقر الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد على القائمة المشاركة في المعسكر الخارجي في إسبانيا، استعدادًا لبطولة العالم للرجال والتي تقام بتنظيم ثلاثي في كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير من العام الجاري.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر في الحادية عشرة من مساء اليوم الإثنين، متجهة إلى إسبانيا للمشاركة في الدورة الدولية الودية، وتضم القائمة 20 لاعبًا، وهم:

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

عبد الرحمن حُميد (الأهلي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

محمد لاشين (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

خالد وليد (بشيكتاش التركي)

ياسر سيف (الأهلي).

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد في الدورة الودية في إسبانيا من 7 إلى 11 يناير الجاري، بمشاركة منتخبات النرويج ورومانيا وإسبانيا وسلوفاكيا والأرجنتين.

وتم تقسيم المشاركين في الدورة الودية إلى مجموعتين تضم كل منها ثلاثة منتخبات، وتضم المجموعة الأولى إسبانيا مع الأرجنتين وسلوفاكيا؛ فيما تتكون المجموعة الثانية من منتخبات مصر والنرويج ورومانيا.