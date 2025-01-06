غدا.. استئناف عرض "الأرتيست" بمسرح الهناجر

أعلن الفنان شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون، أن اليوم الاثنين إجازة العرض المسرحي "الأرتيست"، وسيستأنف تقديمه غدا الثلاثاء 7 يناير 2025 بمسرح مركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية.

الأرتيست يناقش معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تعد رمزا للممثل، والمعاناة التي عاشتها بسبب الفن.

المسرحية من بطولة الفنانين: هايدي عبدالخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور، ديكور فادي فوكيه، أزياء أميرة صابر ومحمد ريان، مكياج إسلام عباس.

ويشارك في التأليف أسماء السيد، مخرج مساعد محمود حلواني، بمساعدة أحمد شبل ومروة حسن، مخرجان منفذان ياسر أبو العينين وخالد مانشي، والعمل تأليف وإخراج محمد زكي.