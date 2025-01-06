محافظ البحيرة تترأس وفدا لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة الإنجيلية بدمنهور

ترأست الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، وفد لزيارة الكنيسة الإنجيلية بميدان الساعة بدمنهور، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين، ومشاركتهم فرحة العيد وتأكيد الترابط والأخوة بين المصريين في كل الأعياد والمناسبات الدينية والقومية.

وذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أسامة داود السكرتير العام المساعد، والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفى مستهل كلمتها تقدمت الدكتورة جاكلين عازر بخالص التهنئة للقس أمجد أيوب - راعي الكنيسة الإنجيلية وجميع الإخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن أبناء الوطن يعيشون تحت راية واحدة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية

وأشارت ان الدولة المصرية، بنسيجها الوطني الفريد، يحميها شعب عظيم، وستظل بعطاء وتضحيات رجالها من كافة أطياف المجتمع درعًا منيعًا لحماية الوطن وحصنًا يصون الشعب المصري العظيم وتاريخه العريق.

كما أشادت محافظ البحيرة بالحضور الكبير من كافة قيادات المحافظة وحرصهم على الحضور اليوم لمشاركة الاحتفال وتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد والذى يعد تعبيرًا عن صدق المشاعر التي تميز الشعب المصري الحريص على وحدته وأصالته وتماسكه.

وفى كلمته قدم القس أمجد أيوب - راعي الكنيسة الإنجيلية تحية شكر وتقدير لمحافظ البحيرة ومرافقيها، مؤكدًا أننا جميعًا نصلي دومًا من أجل أمن واستقرار الوطن، وأن يحفظ مصرنا الغالية ويسدد خطى قائدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.