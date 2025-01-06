محافظ دمياط يتفقد إنشاء جراج معدات الديوان العام

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الأعمال النهائية بمشروع إنشاء جراج معدات ديوان عام المحافظة، و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك خلال جولته التى أجراها اليوم ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، وتم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

حيث تابع المحافظ " آخر المستجدات بالمشروع الذى يأتى ضمن خطة المحافظة الاستثمارية ويتم تنفيذه من خلال الهيئة العربية لتصنيع، و يبلغ مساحته ١١٢٥٠ متر مربع، بشطا ، و يشمل ساحات لمعدات الديوان بمساحة ٤٠٢٣.٤ م٢ والوحدة المحلية بمساحة ٧٢٢٦.٦ م٢ وتفقد المبنى الادارى والسكنى للعمال و المغلسة والورشة .

فيما وقد بحث " محافظ دمياط " المرحلة النهائية بالجراج و أكد على مراجعة الانارة استعدادًا لتشغيله ، ووجه " الدكتور أيمن الشهابى " تعليماته إلى الأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمراجعة المنطقة وإزالة كافة صور المخالفات والارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة.

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ،جولة ميدانية اليوم ، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، كما تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، و بدأها بتفقد مشروع إنشاء سوق الجمعة الحضارى ، الذى يجرى إنشاؤه بمنطقة شطا بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وتنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.

حيث اطلع " المحافظ " خلال التفقد الذى جاء بحضور اللواء نهاد فاروق نائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، التنفيذ بالمشروع الذى يتضمن ٣١٠ باكية وذلك بمساحة ١٠٢٨٠ م٢ وكافيتريا ومسجد ودورات مياه ومقر ادارى ، وساحات انتظار للسيارات .

وتابع " محافظ دمياط " خطة المرحلة المقبلة لاستكمال الأعمال بالسوق ، حيث أكد على أن المشروع يحقق رؤية المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية تتضمن وحدات تجارية آمنة مزودة بكافة الخدمات للبائعين ، ووجه " المحافظ " خلال التفقد باعداد دراسة للمنطقة المحيطة وفقًا للمخطط التفصيلي، لبحث إمكانية استغلالها بالشكل الأمثل .