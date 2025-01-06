310 باكيات.. محافظ دمياط يتفقد سوق الجمعة الحضاري

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولة ميدانية اليوم، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، كما تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبدأها بتفقد مشروع إنشاء سوق الجمعة الحضارى ، الذى يجرى إنشاؤه بمنطقة شطا بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وتنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.

حيث اطلع " المحافظ " خلال التفقد الذى جاء بحضور اللواء نهاد فاروق نائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، التنفيذ بالمشروع الذى يتضمن ٣١٠ باكيات وذلك بمساحة ١٠٢٨٠ م٢ وكافيتريا ومسجد ودورات مياه ومقر إدارى ، وساحات انتظار للسيارات .

وتابع " محافظ دمياط " خطة المرحلة المقبلة لاستكمال الأعمال بالسوق ، حيث أكد على أن المشروع يحقق رؤية المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية تتضمن وحدات تجارية آمنة مزودة بكافة الخدمات للبائعين ، ووجه " المحافظ " خلال التفقد بإعداد دراسة للمنطقة المحيطة وفقًا للمخطط التفصيلي، لبحث إمكانية استغلالها بالشكل الأمثل .

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،، ميدانيًا ، خلال الجولة التى أجراها اليوم، أعمال الرصف بطريق رأس البر الغربي ، الذى يجرى من خلال مديرية الطرق والنقل بمحافظة دمياط .

حيث جاء التفقد بحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد و المهندس طارق بدوى مدير الطرق بدمياط.

وتابع " الدكتور أيمن الشهابى " خلال الزيارة خطة التنفيذ للأعمال التى تتم بدايةً من مرور السنانية حتى بوابة الصادر بميناء دمياط بطول ٣.٥ كم ، ووجه تعليماته إلى مديرية الطرق ، بترميم اى قطوعات بالطريق بالتوازى مع تنفيذ أعمال رد الشىء لأصله، و ذلك لرفع كفاءة هذا الطريق الحيوى الذى يربط عدد من المناطق و الطريق المؤدى إلى مدينة رأس البر