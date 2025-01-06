ads
الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

310 باكيات.. محافظ دمياط يتفقد سوق الجمعة الحضاري

محافظ دمياط
محافظ دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولة ميدانية اليوم، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، كما تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبدأها بتفقد مشروع إنشاء سوق الجمعة الحضارى ، الذى يجرى إنشاؤه بمنطقة شطا بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وتنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.

حيث اطلع " المحافظ " خلال التفقد الذى جاء بحضور اللواء نهاد فاروق نائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط و  سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، التنفيذ بالمشروع الذى يتضمن ٣١٠ باكيات وذلك بمساحة ١٠٢٨٠ م٢ وكافيتريا  ومسجد ودورات مياه ومقر إدارى ، وساحات انتظار للسيارات .

وتابع " محافظ دمياط " خطة المرحلة المقبلة لاستكمال الأعمال بالسوق ، حيث أكد على أن  المشروع يحقق رؤية المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية تتضمن وحدات تجارية آمنة مزودة بكافة الخدمات للبائعين ، ووجه " المحافظ " خلال التفقد بإعداد دراسة للمنطقة المحيطة وفقًا للمخطط التفصيلي،  لبحث إمكانية استغلالها بالشكل الأمثل .

تابع  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،،  ميدانيًا ، خلال الجولة التى أجراها اليوم، أعمال الرصف بطريق رأس البر الغربي ، الذى يجرى من خلال مديرية الطرق والنقل بمحافظة دمياط .

حيث جاء التفقد بحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد و المهندس طارق بدوى مدير الطرق بدمياط.

وتابع " الدكتور أيمن الشهابى " خلال الزيارة خطة التنفيذ للأعمال التى تتم بدايةً من مرور السنانية حتى بوابة الصادر بميناء دمياط بطول ٣.٥ كم ، ووجه تعليماته إلى مديرية الطرق ، بترميم اى قطوعات بالطريق بالتوازى مع تنفيذ أعمال رد الشىء لأصله، و ذلك لرفع كفاءة هذا الطريق الحيوى الذى يربط عدد من المناطق و الطريق المؤدى إلى مدينة رأس البر

دمياط احداث دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اللواء أيمن الشهابي محافظا دمياط اخبار دمياط