معاينة النيابة في وفاة ضابط قسم الطالبية.. اصطدم بسيارته في عامود إنارة

أوضحت معاينة نيابة جنوب الجيزة، تفاصيل وفاة ضابط شرطة في حادث سير بالطريق الزراعي دائرة مركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

وكشفت المعاينة أن المتوفي ضابط شرطة برتبة ملازم أول من قوة قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة ويدعى “ زياد عصام إدريس” وهو نجل البرلماني السابق عصام إدريس.

الملازم أولزياد إدريس

كما أشارت المعاينة إلى سبب وقوع الحادث ووفاة الضابط ، بعدما اصطدمت سيارته بـ عامود إنارة أثناء قيادته لسيارته الملاكي بالطريق السريع، كما صرحت النيابة بدفن جثمانه.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة الحوامدية مسقط رأسه، عقب تلقيهم خبر نبأ وفاة ضابط الشرطة، حيث ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأصدقائه وأقاربه بالدعاء له حزنًا عليه خاصة أنه تخرج العام الماضي فقط.

الملازم أولزياد إدريس

بلاغ الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة ووفاة قائدها بناحية أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة ضابط شرطة برتبة ملازم أول يدعى "زياد ع إ" من قوة قسم الطالبية عائدا من عمله، اختلت عجلة القيادة بيده مما تسبب في انحراف الطارة واصطدامها بعمود إنارة نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، جري نقل جثمان المتوفي إلي المستشفى.