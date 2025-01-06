أشرف التعلبي يشارك في معرض الكتاب بقصة "السمكة سُكرة"

صدر حديثا عن دار صوت الوطن للتنمية قصة للأطفال بعنوان "السمكة سُكرة" تأليف الكاتب الصحفي أشرف التعلبي ورسوم الفنانة نشوي سعيد، وسوف تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 والتي تأتي في الفترة من 23 يناير وحتى 5 من شهر فبراير المقبل.



يوضح "التعلبي" أن "السمكة سُكرة" تحمل رسالة تعليمية وترفيهية في ذات الوقت، وتُعنى بتقديم المعلومة للأطفال بأسلوب ممتع ومبسّط، وتستهدف الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 8 سنوات، للتوعية بأهمية نهر النيل وقيمة المياه في حياتنا، بالإضافة إلى كيفية حماية النيل من التلوث والمخاطر التي يواجهها، مع التركيز على أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.



تتضمن القصة حوارًا بين السمكة سُكرة وطفل صغير يُدعى حسونة، حيث يتوصل الطفل في نهاية القصة إلى حل اللغز الذي يضمن حياة آمنة للسمكة سُكرة دون أن تضطر لمغادرة منزلها.



يُذكر أن أشرف التعلبي يعمل صحفيًا في مجلة "المصور" الصادرة عن مؤسسة دار الهلال الصحفية، وقد أصدر مجموعة قصصية بعنوان "الحاجر" عن دار إضافة للنشر والتوزيع، إلى جانب رواية "أبي سروال" الصادرة عن دار بيت الياسمين وفازت بجائزة المواهب الأدبية من المجلس الأعلى للثقافة.

كما أصدر رواية "وطاويط النجع" عن هيئة قصور الثقافة، وحصلت على جائزة الهيئة.

وفي العام الماضي، صدر له كتاب "في حضرة الأكابر" عن دار إضافة للنشر والتوزيع.