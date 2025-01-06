للعام الثالث على التوالي.. «إل جي مصر» توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصر الخير

وقّعت شركة إل جي مصر مذكرة تفاهم جديدة مع مؤسسة مصر الخير لعام 2025 يأتي هذا التعاون للعام الثالث على التوالي تحت شعار "Life’s Good – Better Homes"، بهدف تعزيز جودة الحياة للأسر المستحقة وتوفير بيئة معيشية أفضل.

تم توقيع المذكرة خلال مؤتمر أقيم بمقر الشركة، حيث تم استعراض نتائج التعاون المثمر بين إل جي مصر ومؤسسة مصر الخير خلال الأعوام السابقة.

وقد شمل هذا التعاون دعم آلاف المستحقين في مختلف محافظات مصر من خلال برامج تكافلية وتعليمية واجتماعية، إضافة إلى تحسين كفاءة دور الأيتام والمسنين ومراكز تحدي الإعاقة.

وفي إطار هذا التعاون، قامت إل جي مصر العام الماضي بتوزيع أكثر من 1000 كرتونة تحتوي على احتياجات أساسية من الطعام للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.

كما تبرعت الشركة بعدد من أجهزة التلفزيونات والغسالات الحديثة لدور الأيتام ومراكز رعاية كبار السن، إضافة إلى تقديم سماعات LG XBOOM لمراكز ذوي الإعاقة البصرية.

وفي المجال التعليمي، ساهمت الشركة بتقديم شاشات ذكية للمدارس المجتمعية في الفيوم ومحافظات صعيد مصر، وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، ستواصل إل جي مصر دعمها للأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم أجهزة منزلية مزودة بأحدث التكنولوجيا.

كما سيقوم فريق خدمات ما بعد البيع بتقديم صيانة مجانية لجميع المنتجات التي تم التبرع بها في العامين الماضيين لضمان استمرارية عمل هذه المنتجات بسلاسة لسنوات طويلة.

وصرح بيلي كيم، المدير التنفيذي لشركة إل جي مصر، قائلاً: "نحن فخورون بمبادرة المسؤولية المجتمعية ‘Life’s Good’ التي تجسد رؤيتنا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وشراكتنا مع مؤسسة مصر الخير تمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون من أجل تحسين جودة الحياة".

من جانبها، أشارت المهندسة أمل مبدي، المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن دعم كبير للمستحقين من خلال مشاركة إل جي في العديد من المبادرات الاجتماعية والتعليمية.