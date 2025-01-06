حصاد وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات العامة بالفيوم خلال 2024

صرح الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، بأن إدارة الكلى بالمديرية بقيادة الدكتور محمود الجبالى ، مدير الإدارة قدمت خدماتها العلاجية لمرضى الكلى فى مستشفيات الصحة والمراكز الخاصة كالاتى:

المستشفيات الحكومية التابعة لمديرية الصحة يستفاد عدد 1272 مريض بخدمات الغسيل الكلوى بسبعة مستشفيات بالمحافظة هي : طامية المركزى وابشواي المركزى وسنورس المركزى والحميات وفيديمين المركزى (ب) واطسا المركزى والفيوم العام .

وأوضح الدكتور محمود الجبالى، مدير إدارة الكلى بالمديرية بانه يتم عمل جلسات غسيل كلى في حدود 16000 جلسة شهريا و 192000 جلسة سنويا، ويقوم فريق طبي بمتابعة المرضى في حدود 28 طبيبا ما بين استشاري وأخصائي ونائب بالاضافة الى 350 من فريق التمريض المدرب على اعلى مستوى .

المراكز الخاصة

فيوجد 12 مركز موزعين على مراكز وربوع المحافظة بالاضافة الى مركزين جدد تم افتتاحهما خلال العام

احدهما بالغرق وبه 5 ماكينات والاخر بالحجر وبه 10 ماكينات لخدمة اهالي اطسا في المناطق البعيدة عن المستشفى حيث ان هذه القرى تبعد حوالي 25 كيلو عن مدينه اطسا مما يمثل مشقة كبيرة على المرضى و ذويهم .



بينما تتم متابعة عدد 639 مريض بالمراكز الخاصة ويتم عمل 8307 جلسه شهريا و 99000 جلسة سنويا

هذا بالاضافة الى خدمات الطوارئ شهريا في حدود 140 جلسة ويتم في مستشفى الفيوم العام و طامية المركزي بالاضافة الى جلسات الطوارئ التي تتم في المستشفيات الأخرى

وأضاف مدير إدارة الكلى بانه قد تم توسعة قاعات الغسيل الكلوي وانشاء وحدات جديدة في مستشفى سنورس المركزى قاعة في حدود 200 متر تستوعب 18 ماكينة بقوة استيعابية 110مريض، كما تم انشاء قاعة مرضى فيروس B بمستشفى ابشواي المركزي وقام بافتتاحها معالي محافظ الفيوم الدكتور احمد الانصاري، ضمن احتفالات الفيوم بعيدها القومى .



كما تتم الان توسعة وأضافة ماكينات جديدة بمستشفيات اطسا وفيديمين والحميات أما بالنسبة لموضوع ميكنة الغسيل الكلوي الذى تبناه الدكتور خالد عبدالغفار، ومستشار الوزير لشئون المستشفيات الدكتور احمد سعفان، فقد تم ميكنة جميع المراكز الحكومية والخاصة بداية من نوفمبر 2024 الى ديسمبر 2024 عن طريق احدى الشركات العاملة في هذا المجال وتتم متابعة قرارات الميكنة واحتساب الجلسات عن طريق الانترنت وتم التغلب على المعوقات والتحديات بمساعدة السيد الدكتور ياسر السويدى وكيل المديرية.



كما يتم عمل تدريبات لرفع كفاءة الفريق الطبي من العاملين بالكلى، كما تم ايضا تدريب لمدة ثلاثة ايام للميكنة قبل بدء العمل بها .



والجدير بالذكر انه يتم حاليا تجهيز مركز الكلى بالفيوم العام للاعتماد وتتم مراجعة الخطة تمهيدا لأعتماده من قبل الادارة المركزية للجودة والاعتماد بوزارة الصحة والسكان .

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