"بسبب تعذر حضور المتهمين".. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل قريبهم بالبدرشين

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بقتل أحد جيرانهم وقريبهم، بسبب خلافات بينهم، بمنطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، لجلسة 9 يناير الجاري بسبب تعذر حضور المتهمين اليوم.

وتضمن قرار الإحالة تفاصيل الواقعة، التى جاءت إثر خلافات عائلية تطورت إلى استعراض القوة واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، مما أسفر عن مقتل المجنى عليه (عزمي صلاح حسن- 40 سنة سائق، وأب لـ 5 أطفال)، متأثرًا بإصابات بالغة فى الرأس والجسم، ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم استعراض القوة، والقتل العمد، وحيازة أسلحة غير مرخصة.

قرار الإحالة

جاء بقرار الإحالة، أن النيابة العامة تتهم كلا من: «على.ا»، هارب، و«حسن.ع»، محبوس، و«عليش.ع»، محبوس، و«السيد»، مخلى سبيله، و«السيد.ر»، هارب، و«محمد»، هارب، و«محمد.ر»، هارب، و«مصطفى.م»، هارب، لأنهم فى ٢٠ يونيو الماضى بدائرة مركز شرطة البدرشين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد: (عزمى صلاح حسن)، وشقيقه «عثمان»، وبكر عبدالله، وسيد عثمان، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء بقصد ترويعهم وتخويفهم وفرض السطو وتكديرالأمن والسكينة، ما ألقى الرعب في أنفسهم وعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، وقد نتج عن ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان قتلوا المجنى عليه (عزمي) عمدًا مع سبق الإصرار بأن كالوا له عدة ضربات باستخدام الأسلحة استقر بعضها فى رأسه فسقط أرضًا، ثم أتبعوها بضربات فى أنحاء جسده ليتأكدوا من مفارقته للحياة.

أقوال شقيق الضحية

وخلال تحقيقات النيابة العامة، شهد سمير صلاح، شقيق المجنى عليه، أمام النيابة: “ اللى حصل إنى فى خلافات بيننا وبين إحدى العائلات “ عيلة خال الضحية” .. وكانت بداية الخلافات دى هى العيال الصغيرة والجيرة وتحرر بشأنها محاضر ضد العائلة التانية.. وبعدين تدخل أهل البلد.. وقولنا نحل المشاكل اللى بينا دى وقعدنا فى قعدة عرفية علشان نخلص منها.. ووصلنا إلى إنى إحنا هنبيع البيوت بتاعتنا ليهم ونمشى من المنطقة خالص ونعزل فى مكان تانى.. وبعدين جيت إمبارح وأنا فى البيت بتاعى اللى فى جزيرة الشوبك جالى تليفون من أخويا (عزمى).. وقالى إن ابن (أحمد رجب) خبط البنت بنتى بالموتوسيكل، وأنا هروح اعمل محضر”.

وأضاف: “وأنا قولتله متعملش محاضر.. وأنا جايلك دلوقتى.. وأول لما وصلت المكان كان (عزمى) أخويا.. قاعد قدام البيت بتاعه.. وفجأة لقيت: (على.ا) ومعاه ولاده وآخرين.. وكان ماسك بندقية آلى فى إيده، وأولاده كانوا ماسكين عصا وشومة”.

أقوال زوجة الضحية

بينما قالت “ سماح.ا” زوجة الضحية أن المتهم الرئيسي هو خال زوجها الضحية - ابن عم أمه- وسبب الخلافات “ أن المتهم الرئيسي كان عايز يشتري البيت بيتاعنا ب 300 ألف.. والبيت اتفصل بمليون.. ومش راضي يخلي حد غريب يشتريه.. لأنه طماع وبيقول أنه مينفعش حد غريب يسكن جمب بيوت العيلة”.

أقوال نجلة الضحية

ابنة عزمي الكبرى، التي كانت شاهدة على الحادثة، روت تفاصيل ما حدث قائلة: "أنا واخواتي شوفنا بابا بيتقتل قدام عينينا.. المتهمين كانوا بيشتموا قدام البيت.. وبابا طلع لهم يشوف في إيه، خال بابا ضربه بالبندقية في دماغه.. وأنا مسكت في رجل ابن خاله عشان ميضربش بابا تاني.. لكنهم كملوا عليه لغاية ما مات".