خبير بالشؤون الإسرائيلية: إطلاق النار شرق قلقيلية تطور خطير في الحرب الدائرة

صرح أحمد شديد، خبير الشؤون الإسرائيلية، بأن عملية إطلاق النار التي وقعت قرب كدوميم شرق قلقيلية تُعد تطورًا خطيرًا، خاصة أن المنطقة تُعتبر من بين المناطق التي تشهد هدوءًا نسبيًا مقارنة ببقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأسفرت العملية عن سقوط ثلاثة قتلى و9 إصابات، بينها حالات حرجة.

وأوضح شديد، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال ينظر إلى هذه العملية بجدية كبيرة، خاصة بعد إعلان وزيرة التخطيط الإسرائيلية مؤخرًا عن تخصيص مليارات الدولارات لإنشاء طريق التفافي جديد يتجاوز قرية الفندق، حيث وقعت الحادثة.

وأشار خبير الشؤون الإسرائيلية إلى أن قرية الفندق تقع على الخط رقم 55، الذي يربط بين شرق قلقيلية ونابلس، وهي منطقة استراتيجية، مبينا أن الرد الإسرائيلي المتوقع سيشمل تشديد الإجراءات على حياة الفلسطينيين، خاصة في محافظتي قلقيلية ونابلس، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني ومصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية.