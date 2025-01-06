إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

وقعت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك فى إطار دعم وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة والجهات الإعلامية بالدولة، حيث وقع البروتوكول اللواء أح طارق محـمد هلال مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ممثلًا عن وزارة الدفاع وأحمد محـمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد مدير إدارة الشئون المعنوية، حرص القوات المسلحة على التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام باعتبارها الجهة الرائدة فى العمل الإعلامى لتعزيز الوعى المجتمعى بما يسهم فى تحقيق الأهداف الوطنية ودعم التنمية الشاملة للدولة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن البروتوكول يعد فرصة لتعميق وتعزيز علاقات التعاون مع القوات المسلحة، مشيدًا بدور إدارة الشئون المعنوية فى تنمية الوعى الوطنى والتحصين المعرفى بكافة التحديات والتهديدات التى تواجه الدولة المصرية.

ويهدف البروتوكول إلى مد آواصر التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة والهيئة الوطنية للإعلام فى إطار تطوير منظومة الخدمات الإعلامية المقدمة فى مصر.