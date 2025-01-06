النعماني يشهد ختام معرض خير بلدنا لدعم 2500 طالب وطالبة بجامعة سوهاج

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ختام فعاليات معرض خير بلدنا للملابس الجاهزة لدعم ٢٥٠٠ طالب وطالبة، والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسة، بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران والدكتور عبد الناصر يس نواب رئيس الجامعة، الدكتور مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية، المستشار مصطفي عبده أمين الصندوق بالجمعية، وأشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد عاطف مدير رعاية الشباب المركزية، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

وأكد النعماني في مستهل كلمته على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً تؤكد علي ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، و توفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصرى، لذا تسعي الجامعة باستمرار وفي إطار مبادرة بداية الرئاسية لبناء الانسان التي أطلقها الرئيس ايماناً منه أن أساس التنمية هى تنمية الإنسان، علي التعاون والتكاتف مع كافة المؤسسات المجتمعية لخدمة أهالينا وأبنائنا الطلاب من كافة قري ومراكز المحافظة.

ووجه النعماني الشكر لجميع الحضور القائمين على الجمعية الشرعية وماتم بذله من جهود في تنفيذ المعرض والذي بلغ تكلفته ١٥ مليون جنيه بما يتضمنه من ملابس ذات جوده عالية وماركات مشهورة إلي جانب الأقمشة والاحذية والمفروشات، مثمناً ما تقدمه الجمعية من خدمات و مشاريع خيرية التي تزداد عاماً بعد عام في كافة أنحاء الجمهورية لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بفضل الله، والتنسيق بين مؤسسات الدولة المعنية و التي تصب كلها فى خدمة الإنسان ومصرنا العزيزة.

وأكد النعماني في كلمته على أن مايتم تقديمه من دعم لأبنائنا الطلاب سواء سداد مصروفات دراسية، او نفقات العلاجية، أوالإعانات المالية والعينية هو من خير بلدنا مصر، مشيداً بروح الإنتماء والولاء التى يتميز بها طلاب الجامعة، وثقته الكاملة فى وطنيتهم وحرصهم على مصلحة الوطن، ودعمهم ووقوفهم خلف القيادة السياسية لتحقيق مزيداً من النجاحات والإنجازات لوطننا الغالي مصر.

واستعرض المستشار مصطفي عبده خلال كلمته ماتقدمه الجمعية الشرعية الرئيسية من خدمات متنوعة في مختلف المجالات، باعتبارها أحد الجمعيات التي تقوم بالعمل الخيري في مصر والعالم الإسلامي، والتي حصلت علي جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 2009، مضيفاً انه خلال حفل الختام تم إجراء سحب علي جوائز ماليه لعدد ٢٠ طالب وطالبة تراوحت قيمتها بين ٢٠٠٠ جنيه و٣٠٠٠ جنيه للمشاركين.

وقدم الطلاب الشكر للدكتور حسان النعماني والقائمين علي تنفيذ المعرض والذي ضم عدد كبير من قطع الملابس والأقمشة مختلفة الأنواع، و شهد إقبالاً كبيراً، معربين عن سعادتهم و تقديرهم لهذه المبادرة التى تأتى ضمن المجهودات التي تبذلها الجامعة لتوفير الرعاية الاجتماعية لطلابها.

وفي ختام الحفل قام كلاً من رئيس الجامعة والأمين العام للجمعية بتبادل الدروع التذكارية، وتكريم القائمين علي نجاح فعاليات المعرض.

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