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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في كوت ديفوار

محمد الدماطي
محمد الدماطي
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف محمد الدماطي ‏عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة ‏القدم المتجهة إلى كوت ديفوار ‏يوم الخميس المقبل لمواجهة استاد أبيدجان.

ويلتقي الأهلي مع استاد ابيدجان مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الذي يسعى الأهلي إلى حسم بطاقة التأهل فيها من الجولة المقبلة.

ويقوم محمد الدماطي، ‏بالتنسيق والترتيب ‏الكامل مع محمد رمضان، المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق ‏من سفر وإقامة وملاعب تدريب، ‏لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق ‏أفضل النتائج في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت القادم‎.‎


 

النادي الاهلي الأهلى محمود الخطيب الخطيب محمد الدماطي