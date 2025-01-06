محمد الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في كوت ديفوار

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف محمد الدماطي عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى كوت ديفوار يوم الخميس المقبل لمواجهة استاد أبيدجان.
ويلتقي الأهلي مع استاد ابيدجان مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الذي يسعى الأهلي إلى حسم بطاقة التأهل فيها من الجولة المقبلة.
ويقوم محمد الدماطي، بالتنسيق والترتيب الكامل مع محمد رمضان، المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب، لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق أفضل النتائج في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت القادم.