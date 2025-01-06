محمد الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في كوت ديفوار

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف محمد الدماطي ‏عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة ‏القدم المتجهة إلى كوت ديفوار ‏يوم الخميس المقبل لمواجهة استاد أبيدجان.

ويلتقي الأهلي مع استاد ابيدجان مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الذي يسعى الأهلي إلى حسم بطاقة التأهل فيها من الجولة المقبلة.

ويقوم محمد الدماطي، ‏بالتنسيق والترتيب ‏الكامل مع محمد رمضان، المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق ‏من سفر وإقامة وملاعب تدريب، ‏لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق ‏أفضل النتائج في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت القادم‎.‎



