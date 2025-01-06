ads
الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حالة الطقس غدا.. أجواء شديدة البرودة ليلًا وأمطار على هذه المناطق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع يسود طقس غدا الثلاثاء 7 يناير 2025، معتدل نهارا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا ويتأثر الجو في الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء،  الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع ، أن تسود شبورة مائية كثيفة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتحدث أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، تكون على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الارصاد الجوية الطرق الزراعية القاهرة الكبرى امطار خفيفة درجات الحرارة العظمى والصغرى يناير 2025 السواحل الشمالية الشرقية حالة الطقس غدا شبورة مائية كثيفة معتدل نهارا