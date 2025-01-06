حالة الطقس غدا.. أجواء شديدة البرودة ليلًا وأمطار على هذه المناطق

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع يسود طقس غدا الثلاثاء 7 يناير 2025، معتدل نهارا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا ويتأثر الجو في الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء، الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.



وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع ، أن تسود شبورة مائية كثيفة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتحدث أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، تكون على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.