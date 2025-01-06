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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

مادلين طبر: أشعر بالتجديد والأمان في عيد الميلاد المجيد

الفنانة مادلين طبر
الفنانة مادلين طبر
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قالت الفنانة مادلين طبر، إنها تتواجد في بيروت لقضاء عيد الميلاد المجيد هناك وسط أسرتها وأهلها.

 وأضافت “طبر” في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: "إنني لست لدي طقوس بعينها في العيد وكل ما أفعله أرتدي " بيجاما العيد وأزين الشجرة" وأجلس مع الأسرة والأصدقاء".

 وتابعت: "فأشعر بسعادة غامرة دائماً في عيد الميلاد المجيد، حيث يشعرني باللمة  فلا أشعر بالعيد إلا بينهم و بذكرى ولاده يسوع المسيح أتجدد وأشعر بالأمان، وازداد ثقة و اطمئنان وازدهار.

 واختتمت حديثها قائلة:" كل عام و الشعب المصرى والعربي مسيحيين ومسلمين بألف خير وسعادة".

مادلين طبر أشعر بالتجديد و بالأمان في عيد الميلاد المجيد البوابة نيوز