مادلين طبر: أشعر بالتجديد والأمان في عيد الميلاد المجيد

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها تتواجد في بيروت لقضاء عيد الميلاد المجيد هناك وسط أسرتها وأهلها.

وأضافت “طبر” في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: "إنني لست لدي طقوس بعينها في العيد وكل ما أفعله أرتدي " بيجاما العيد وأزين الشجرة" وأجلس مع الأسرة والأصدقاء".

وتابعت: "فأشعر بسعادة غامرة دائماً في عيد الميلاد المجيد، حيث يشعرني باللمة فلا أشعر بالعيد إلا بينهم و بذكرى ولاده يسوع المسيح أتجدد وأشعر بالأمان، وازداد ثقة و اطمئنان وازدهار.

واختتمت حديثها قائلة:" كل عام و الشعب المصرى والعربي مسيحيين ومسلمين بألف خير وسعادة".