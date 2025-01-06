تشييع جثمان والدة تريزيجيه من كفر الشيخ

شيع المئات، من أبناء محافظة كفرالشيخ، جنازة والدة اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر لكرة القدم، نجم الريان القطري المعار من نادي طرابزون التركي، جثمانها من مسجد التنعيم بمدينة كفرالشيخ، عقب صلاة العصر، بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، ومصطفى عيسى عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة، والمهندس عبدالحميد مصطفى رئيس نادي كفرالشيخ الرياضي، ولاعبو فريق كفرالشيخ الرياضي، وذلك وسط حالة من الحزن الشديد.

ولم يتمكن اللاعب محمود حسن تريزيجية، من اللحاق بجنازة والدته بمدينة كفرالشيخ ، بسبب سفره فجر اليوم من منزل الأسرة لقطر، بعد أن مكث معها طوال الليل، بأحد المستشفيات.

موعد وصول تريزيجيه لتلقي العزاء في والدته

ومن المرجح أن يصل لمسقط رأسه بمحافظة كفرالشيخ، لتلقي العزاء في والدته.

وكان جثمان، الحاجة فاديه إبراهيم ريان والتي توفيت عن عمر 75 سنة، مدرسة على المعاش،قد وصل لمسجد التنعيم غرب مدينة كفرالشيخ، لأداء صلاة الجنازة بحضور أسرته وأهالي كفرالشيخ .

والفقيدة هي، والدة لثلاثة لاعبين وابنتين، وهم، كابتن أحمد حسن، وكابتن محمد حسن وأشهرهم كابتن محمود حسن ترزيجيه، والذي كتب على صفحته قبل أيام داعياً لها بالشفاء العاجل، ثم كتب على صفحته اليوم ناعياً إياها " والدتي في ذمة الله".

وكانت “البوابة نيوز”، قد التقت سابقاً، والدة تريزيجية رحمة الله عليها، على هامش إحدى مباريات المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية، وقالت إنها ممنوعة من مشاهدة مباريات المنتخب الذي يكون تريزيجية طرفاً فيها بسبب مرض القلب وذلك بتعليمات من الأطباء، وذلك على خلفية إصابته منذ عدة سنوات بخلع في الكتف قبل احترافه، حينما كان يلعب في النادي الأهلي في مباراة الأفريقي التونسي في الكونفدرالية.

وقالت أسرة تريزيجية، والتي مازالت تسكن بمدينة كفرالشيخ، أن تريزيجية طوال فترات احترافه، كان يتصل يومياً بوالدته للاطمئنان عليها، وكان يستغل فترات توقف المباريات للاطمئنان عليها.

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