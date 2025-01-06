خطاب الحريات الأربع وتأسيس الجيش العراقي.. أبرز أحداث 6 يناير

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، السادس من يناير، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

في 6 يناير عام 1838، حقق صمويل مورس نجاحًا كبيرًا في أول تجربة للتلجراف الكهربائي، مما شكل تحولًا ثوريًا في مجال الاتصالات، وقد استخدم نظامًا مبتكرًا من الإشارات الكهربائية لنقل الرسائل عبر الأسلاك، مما مهد الطريق لتقنيات الاتصال الحديثة، وكانت بمثابة نقطة انطلاق لعصر جديد من التواصل السريع والمباشر.

في 6 يناير عام 1921، تم تأسيس الجيش العراقي ليكون القوة العسكرية الرسمية للدولة العراقية الحديثة، وذلك خلال عهد الانتداب البريطاني، وقد بدأ الجيش العراقي بتشكيل وحداته الأولى، وكان يهدف إلى حماية استقلال البلاد وضمان أمنها الداخلي والخارجي، ويُحتفل بهذا اليوم سنويًا كعيد وطني لتكريم الجيش ودوره في تاريخ العراق.

في 6 يناير عام 1929، وصلت “الأم تريزا” إلى مدينة “كلكتا، الهند”، حيث بدأت رحلتها الإنسانية في مساعدة الفقراء والمحتاجين، فقد كرست حياتها لخدمة المرضى والمعدمين، وأصبحت رمزًا عالميًا للتضحية والعطاء، فيما أسست لاحقًا جمعية "مرسلات المحبة"، التي عملت على تقديم الرعاية للمحتاجين في جميع أنحاء العالم، وحصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1979 تقديرًا لجهودها الإنسانية.

في 6 يناير 1941، ألقى الرئيس الأمريكي “فرانكلين د. روزفلت” خطابه الشهير أمام الكونجرس، المعروف بـ “خطاب الحريات الأربع”، وقد ركز الخطاب على القيم الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان: حرية التعبير، حرية العبادة، التحرر من الحاجة، والتحرر من الخوف، وكان بمثابة إعلان عن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية، وكان له دور كبير في تشكيل ميثاق الأمم المتحدة لاحقًا.

في 6 يناير 2012، شهد حي الميدان في دمشق تفجيرًا استهدف دورية لقوات حفظ النظام، أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة 60 آخرين، معظمهم من المدنيين، وقد أعلنت مجموعة جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة تُدعى "جبهة النصرة لأهل الشام" مسؤوليتها عن التفجير، وذلك عبر تسجيل نُشر على الإنترنت، وكان هذا التفجير الأول الذي تتبناه “جبهة النصرة” في سوريا، معلنًا ظهورها على الساحة كأحد الأطراف المتورطة في الصراع السوري.

في 6 يناير 2019، تم تكريم الممثل الأمريكي “جيف بريدجز” بجائزة “سيسيل بي دوميل الفخرية” خلال حفل توزيع جوائز “الجولدن جلوب” السادس والسبعين، وتُمنح هذه الجائزة للأفراد الذين تركوا بصمة مميزة في عالم السينما، وقد اشتهر بمسيرته الفنية الطويلة وأدواره الأيقونية في أفلام مثل “The Big Lebowski” و"Crazy Heart"، حيث نال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد، مما جعله أحد أبرز نجوم هوليوود.

في 6 يناير 2023، انطلقت النسخة الخامسة والعشرون من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في مدينة البصرة جنوب العراق، كانت هذه النسخة مميزة، إذ عادت البطولة إلى العراق بعد غياب دام أكثر من أربعة عقود، مما جعلها حدثًا تاريخيًا ومهمًا للجماهير العراقية، فيما شهدت مشاركة منتخبات خليجية تنافست على اللقب، وسط أجواء احتفالية وحضور جماهيري كبير، مما أبرز أهمية الرياضة كوسيلة للتواصل بين شعوب المنطقة.