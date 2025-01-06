توقيع برتوكول تعاون بين أكاديمية الفنون والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

وقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بروتوكول تعاون مع أكاديمية الفنون، بشأن تنسيق الجهود بين الطرفين لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة فيما يخص تحقيق العدالة الثقافية واكتشاف وتنمية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقع البروتوكول من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، ومن جانب أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة، بصفتها رئيس الأكاديمية في حضور الدكتورة رشا عبد المنعم، المستشار الثقافي للمجلس.



من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع أكاديمية الفنون، مؤكدة أن هذا البروتوكول يعد امتداد للتعاون القائم بين المجلس ووزارة الثقافة وهو البروتوكول الذي تم توقيعه العام قبل الماضي انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية المشتركة التي يعمل عليها المجلس والوزارة والتي تتضمن دعم جهود الدولة المصرية في بناء الإنسان المصري ومن داخله الأشخاص ذوي الإعاقة.



وذلك عبر عقد الشراكات التي تسهم في تحقيق العدالة الثقافية في كافة مجالات الفنون والثقافة باعتبار أن الفن أحد أهم الوسائل الناجحة في تحقيق دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في العمل الجماعي، وبناء قدراتهم في التعبير عن ذاتهم وعن قضاياهم عبر الفن.



وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن مجالات العمل بين المجلس والأكاديمية تتضمن بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس ومقدمي الخدمة في الأكاديمية للتعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة من طلاب الأكاديمية، وأيضا بناء جسور من التعاون الثقافي المشترك في عدد من المجالات منها: دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة المسارات التعليمية بأكاديمية الفنون.

وكذلك الأنشطة التي تقيمها الأكاديمية ووزارة الثقافة، وإطلاق حزمة من برامج اكتشاف الموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة في مجالات الفنون المختلفة، وترشيح طلبة و خريجي الأكاديمية الموهوبين من ذوى الإعاقة للمشاركة في الفعاليات الهامة التي يقيمها المجلس، وإطلاق فاعليات مشتركة لتكريم وإبراز رموز الفن والتجارب المميزة للأشخاص ذوى الإعاقة وكذلك المؤسسات والفرق الفنية الفاعلة في هذا المجال، والعمل على دعوة عروض فنية دولية مميزة يكون صناعها أو مؤدوها من الأشخاص ذوى الإعاقة ضمن الفعاليات الدولية التي تقيمها الأكاديمية.

وإطلاق حزمة من البرامج التدريبية للعاملين بأكاديمية الفنون والمتطوعين في تنظيم الأحداث الثقافية والفنية داخل الأكاديمية حول استراتيجيات الدمج والتخطيط للأنشطة الدامجة وبروتوكولات التعاون مع الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير التيسيرات اللازمة وأساسيات لغة الإشارة وذلك لتحقيق قدر أكبر من الإتاحة، و تقديم بعض الفعاليات والعروض التي تقيمها أكاديمية الفنون مصحوبة بترجمة لغة الإشارة، والاستعانة باستوديوهات أكاديمية الفنون وكوادرها الفنية المدربة في تنفيذ عدد من النسخ التجريبية لكتب منشورة الكترونيا بصيغة ديزى موجهة للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، والعمل المشترك على الإتاحة المكانية بالأكاديمية بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

في سياق متصل ثمنت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، التعاون الجاد والمستقبلي مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، في تنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة، من خلال لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول ووضع الخطة التنفيذية وتذليل أية عقبات تواجه آليات التنفيذ، مؤكدة في هذا الصدد على دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة في رسم الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها والعمل على متابعة المؤسسات لإنفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، وكذلك دور الأكاديمية في الاهتمام بمكون الاعاقة داخل أقسامها وفاعلياتها وخريجيها جدير بالذكر أن التفاهم والتعاون بين المجلس والأكاديمية مدته ثلاثة أعوام ميلادية يجوز تجديدها لمدد آخرى.