مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق بحيرة قارون بالفيوم

لقي مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرون، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، بطريق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم ، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي بطريق بحيرة قارون، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث ، وتبين مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

