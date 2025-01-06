حزب حماة الوطن بسوهاج يعقد ندوة حول التحديات العالمية والإقليمية وكيفية المواجهة

عقدت الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور مختار همام ندوة موسعة خاصة ب “التحديات العالمية والإقليمية في ظل التوازنات الجديدة: استراتيجيات المواجهة والتكيف” و ذلك بمشاركة جماهيرية كبيرة بمدينة سوهاج و حضور أمناء الأحزاب بسوهاج و أعضاء الحزب و الجمهور السوهاجي.

وناقشت الندوة تأثير التحديات الإقليمية و العالمية الحالية، وكيفية ان تتكيف الدول والمجتمعات مع هذا الواقع الجديد، والبحث عن الاستراتيجيات الفاعلة التي تمكنها من تجاوز الأزمات، وتحقيق التوازن بين الاستقرار الداخلي والتفاعل مع التغيرات الدولية.

حاضر في الندوة ضيوف كل من الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج الأسبق والمستشار العلمي للمحافظة و الدكتور حمدي حسانين، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق بجامعة سوهاج ومدير مركز الاستدامة و الدكتور أحمد عبد الحكيم وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج و الدكتور اشرف عكاشة مسئول حاضنة مسار بجامعة سوهاج.

وعبر الدكتور مختار همام الأمين العام بمحافظة سوهاج، عن سعادته بالتواصل ضمن فعاليات حزب حماة الوطن الهادفة إلى توسيع دائرة المشاركة في الأوضاع السياسية والاقتصادية داخليا و خارجيا والخروج برؤى وأطروحات من خلال النقاش البناء والاستماع إلى أراء الخبراء والمتخصصين .

وأضاف أن هذا الصالون السياسي، يهدف للتباحث و النقاش المفتوح حول موضوع غاية في الأهمية، ويجب تسليط الضوء عليه حتى لا ننجرف خلف الأراء الهدامة وندرك كم التحديات والمخاطر التي يواجهها وطنا الحبيب، ومدى ما تقوم به الدولة و القيادة السياسية للحفاظ على وطننا الحبيب و الابحار به بعيدا عن التحديات و الفتن و الصراعات الدائرة في محيط الشرق الأوسط وحتى نعلم قدر المخاطر التي تحيط بنا لابد من توضيح تأثير الصراعات والنزاعات المحيطة و العالمية أيضا على الأوضاع في مصر و كيف نواجه ونحد من التأثيرات السلبية على وطنا الحبيب مصر .



وشدد د. مختار همام على أهمية ان ندرك التحديات التي تواجه وطنا و هي بالمناسبة ليست نزاعات سياسية او مخاطر تحيق بنا بسبب النزاعات الدائرة في بعض دول الجوار فقط بل تمتد إلى تأثيرات اقتصادية سلبية مثل ما حدث من تراجع في دخل قناة السويس بنسبة ٧٠ ٪؜ خلال ٢٠٢٤ جراء المشاكل في مضيق باب المندب .

واشاد بالتوصيات التي أسفرت عنها الندوة واهميتها مؤكدا انه سيتم تصعيد هذه التوصيات لقيادات الحزب بالأمانة المركزية .

و أسفرت الندوة عن عدد من التوصيات وهي كالتالي:

- ضرورة التعاون العلمي مع دول حوض النيل في مجال الزراعة والري لمساعدة دول في اختبار المحاصيل المناسبة للبيئة الأفريقية وتطوير العلاقات مع هذه الدول

- العمل على حسن إدارة ملف ترشيد المياه في مصر من انتقاء اصناف زراعية جديدة وتنفيذ مبدأ الوحدة الاقتصادية للمياه و التوسع في معالجة الصرف الزراعي و التوسع في مشروعات تحلية المياه و تطبيق برامج ترشيد المياة.

-التأكيد علي اجراء دراسات الجدوي الاقتصادية في المشروعات الزراعية.



- أهمية التعريف بجهود مصر ومكانتها الدولية في المشروعات التي تقلل من الانبعاثات والتغيرات المناخية

- عمل ندوات توعوية بمبادرات فخامة الرئيس ونشر الوعي حول رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة والتشجيع على الحفاظ على البيئة واستدامتها في جميع مراكز المحافظة .



- التعريف بمصادر الطاقة المستدامة مثل الهيدروجين الأخضر ، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

- عدم الاندفاع وتصديق اى اشاعات مغرضة تهدم صورة الدولة المصرية وما يتم على ارضها من انجازات

2-توضيح انجازات الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية.

- القاء محاضرات توعوية فى مختلف القرى قبل المراكز لإلقاء الضوء على التحديات الإقليمية



- التوعية بأهمية ريادة الأعمال كقاطرة للنمو والتسهيلات المختلفة التى تقدمها الدولة المصرية للمشروعات الريادي



- دعم التكتلات الاقتصادية فى محافظة سوهاج وخاصة التكتلات الزراعية كتكتل البصل واللوف وكذلك تكتل الأثاث بطهطا المتاح .

- التوعية بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائرى والفرص الاستثمارية المتاحة والتي تعمل علي خلق فرص العمل وتنمية الاقتصاد المحلي.